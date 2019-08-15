Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов призвал сообщать ему лично о случаях вымогательства на таможне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову - это жулики. Сдавайте их мне. Если кто-то говорит, что «договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой» - это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончаруку (заместителю главы Офиса президента. – Ред.), Давиду Арахамии (кандидату на должность главы фракции «Слуга народа». – Ред.)», - написал он.

Нефедов также обратился к работникам таможни. «Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется - вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени», - подчеркнул он.

«Если кто-то таможенникам звонит из любых органов с «советами» кого и как растамаживать - теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа »извините, теперь это не работает, обращайтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы». Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую», – отметил Нефедов.

Напомним, 5 июля Кабинет Министров Украины назначил Максима Нефедова - победителя соответствующего кадрового конкурса - председателем Государственной таможенной службы.