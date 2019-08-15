Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с Следственным Управлением Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры заблокировали схему незаконных пассажирских перевозок с временно оккупированных районов Луганщины на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Канал незаконных пассажирских перевозок организовали три человека – жители Киева и Луганска. Они привлекли к вышеуказанной противоправной деятельности ряд водителей и транспортных средств (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров по маршруту следования из Киева в Луганск через пропускной пункт «Донецк - Изварино» с территории Российской Федерации.

Схема преступных действий организаторов и исполнителей заключалась в следующем: пассажирские автобусы направлялись на территорию Российской Федерации через пункт пропуска «Гоптовка» после чего осуществляли въезд на временно неконтролируемую украинской властью территорию Луганской области через закрытый пункт пропуска «Изварино».

При реализации материалов данного уголовного производства было проведено санкционированные следственные действия, а именно обыски в жилых и других нежилых помещениях (транспортном средстве - автобусе перевозчика) фигурантов уголовного производства.

По результатам проведенных обысков изъята документация и другие вещественные доказательства (электронные носители), подтверждающие причастность злоумышленников к организации незаконных пассажирских перевозок на территорию так называемой «ЛНР».

В настоящее время двух соучастников противоправной схемы, водителей пассажирского автобуса, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при осуществлении одной из вышеуказанных перевозок пассажиров, им объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на транспортное средство, а также на другое изъятое в ходе обыска имущество.

Кроме того, в отношении пассажиров автобуса сообщением «Луганск - Киев» составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП, они привлечены к административной ответственности.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения других виновных лиц к уголовной ответственности.