Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию зданий судов. В частности, планирует пересмотреть и адаптировать к современным европейским нормам требования по проектированию камер для подсудимых в судах.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

«Сегодня в соответствии с действующими нормами ГСН камеры для подсудимых в конвойных помещениях судов должны быть не менее 4 кв. метров. Но при этом не определено, на какое количество людей могут быть рассчитаны такие камеры. Если учитывать, что большинство зданий судов, а именно около 80%, находятся в приспособленных помещениях, то по факту в таких камерах на 1 человека приходится 0,8 кв. метров, а то и даже 0,5 - 0,7 кв. метров. Конечно, такие условия содержания подсудимых являются недопустимыми. И должны быть обеспечены основные права и свободы граждан. Поэтому сейчас планируем пересмотреть эти нормы и адаптировать их к современным европейским», - написал он.

Поэтому планируется прописать четкие требования к площади камер в конвойном помещении суда, исходя из расчета не менее 4 кв.м на одного человека, и привести их в соответствие с современными европейскими нормами.