также в разделеОбщество
Адвокат: Левина задержали в стране ЕС и отпустили после допроса 4
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко 13
СБУ разоблачила схему контрабанды леса на Закарпатье 12
Луценко: СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк 16
Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко 15
Минкульт заявляет о непричастности своих чиновников к делу Грымчака 11
На Запорожье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве на заказ 15
Задержание Грымчака: СБУ опубликовала видео с пачками денег 54
После «шума» под постом Кернес взялся за борьбу с наркотиками в Харькове 22
Дудкин: Увольнение Бессмертного из Минской контактной группы - это симптом выздоровления 126
Подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области нашли в Польше 36
Член миссии ОБСЕ, желавший смерти «укропам», покинул территорию Украины 18
МинВОТ: Задержание Грымчака не касается его работы в министерстве 24
ГПУ: Грымчак требовал взятку за влияние на чиновников Минкульта и КГГА 34
Тренерам детских спортивных школ увеличат зарплату 37
Минрегион хочет реконструировать «хрущевки» при согласии 75% жильцов, а не 100% 12
Стыдно за него: Луценко подтвердил задержание Грымчака 145
Пинчука вызвали на допрос в ГПУ 42

Прокуратура Житомирской области 12-13 августа сообщила пяти лицам о подозрении в в незаконной добыче янтаря. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«В ходе досудебного расследования установлено, что группа из пяти человек в возрасте от 21 до 60 лет, жители Олевского района и города Житомира, на протяжении длительного периода времени занимались противоправной деятельностью по добыче янтаря на территории местного лесничества», - написал он в Facebook.

Организатор незаконной добычи янтаря, житель Олевска, обеспечивал нелегальных старателей соответствующей техникой - мотопомпами, транспортом, а также другим орудием для добывания полезных ископаемых общегосударственного значения.

Разоблачили и прекратили противозаконную деятельность подозреваемых сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области в мае этого года, в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий по выявлению нелегального цеха по производству и обработке незаконно добытого янтаря.

Как сообщалось ранее, незаконное производство с нелегально добытого янтаря организовал житель иностранного государства на Киевщине. Во время проведения санкционированного обыска в цехе было обнаружено и изъято почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит УСБУ в области.

12 августа президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
25
Теги