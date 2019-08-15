Прокуратура Житомирской области 12-13 августа сообщила пяти лицам о подозрении в в незаконной добыче янтаря. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«В ходе досудебного расследования установлено, что группа из пяти человек в возрасте от 21 до 60 лет, жители Олевского района и города Житомира, на протяжении длительного периода времени занимались противоправной деятельностью по добыче янтаря на территории местного лесничества», - написал он в Facebook.

Организатор незаконной добычи янтаря, житель Олевска, обеспечивал нелегальных старателей соответствующей техникой - мотопомпами, транспортом, а также другим орудием для добывания полезных ископаемых общегосударственного значения.

Разоблачили и прекратили противозаконную деятельность подозреваемых сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области в мае этого года, в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий по выявлению нелегального цеха по производству и обработке незаконно добытого янтаря.

Как сообщалось ранее, незаконное производство с нелегально добытого янтаря организовал житель иностранного государства на Киевщине. Во время проведения санкционированного обыска в цехе было обнаружено и изъято почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит УСБУ в области.

12 августа президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области.