Работники коммунального предприятия «Волыньприродресурс» нашли янтарь весом почти в два килограмма. Камень таким весом выкопали впервые за год работы, рассказал Суспильному директор предприятия Анатолий Капустюк.

Кусок янтаря весом более двух килограммов нашли 15 ноября в Маневичском районе. Находка весила бы более двух килограммов, однако от камня отломились два куска, поэтому сейчас «материнский» кусок весит 1 килограмм 928 граммов.

Камень будут отправлять на экспертизу для оценки и диагностики, для того, чтобы установить его стоимость и изготовить паспорт.

По словам Капустяка, на Волыни еще не продали ни одного камня янтаря, который весит более 500 граммов. Пока и этот не будут продавать.

«Для продажи янтаря весом более полукилограмма нужно устраивать эксклюзивные аукционы», — пояснил Капустюк.