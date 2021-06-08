Служба безопасности Украины в Ривненской области заблокировала деятельность преступной группы. Организаторы наладили системный механизм незаконной добычи янтаря в больших объемах, его обработку и сбыт за границу, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы разоблачили «на горячем» 16 старателей во время незаконной добычи янтаря на землях государственного фонда вблизи с. Новаки Варашского района. У них было изъято 5 мотопомп кустарного производства, орудия, предназначенное для осуществления незаконного промысла, 4 автотранспортные средства и янтарь-сырец.

В ходе 24 обысков по местам проживания, подсобных помещениях и цехах незаконной обработки камня правоохранители изъяли:

почти 650 кг янтаря-сырца различных фракций;

35 мотопомп кустарного производства;

другое орудие, предназначенное для незаконной добычи янтаря;

черновые записи по объемам сбыта янтаря и его стоимости;

3 единицы огнестрельного оружия.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

По предварительным данным следствия, к незаконному бизнесу причастны десять жителей райцентра Сарны. Дельцы нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке. Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.