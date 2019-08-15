Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, передает Радио Свобода.

«По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Грымчака не касается его работы в МинВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности «помощник заместителя министра». Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ», - заявили в министерстве.

Вечером 14 августа жена Грымчака рассказала о задержании мужа и обыски в их доме.

Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки за якобы содействие в принятые решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Реакция Грымчака на обвинения правоохранителей пока неизвестна. Он работает в должности заместителя председателя МинВОТ с марта 2017 года.

