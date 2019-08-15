также в разделеОбщество
Адвокат: Левина задержали в стране ЕС и отпустили после допроса 5
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко 15
СБУ разоблачила схему контрабанды леса на Закарпатье 13
На Житомирщине банде старателей сообщили о подозрении 25
Луценко: СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк 16
Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко 16
Минкульт заявляет о непричастности своих чиновников к делу Грымчака 12
На Запорожье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве на заказ 15
Задержание Грымчака: СБУ опубликовала видео с пачками денег 56
После «шума» под постом Кернес взялся за борьбу с наркотиками в Харькове 22
Дудкин: Увольнение Бессмертного из Минской контактной группы - это симптом выздоровления 129
Подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области нашли в Польше 37
Член миссии ОБСЕ, желавший смерти «укропам», покинул территорию Украины 18
ГПУ: Грымчак требовал взятку за влияние на чиновников Минкульта и КГГА 34
Тренерам детских спортивных школ увеличат зарплату 37
Минрегион хочет реконструировать «хрущевки» при согласии 75% жильцов, а не 100% 12
Стыдно за него: Луценко подтвердил задержание Грымчака 146
Пинчука вызвали на допрос в ГПУ 42

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, передает  Радио Свобода.

«По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Грымчака не касается его работы в МинВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности «помощник заместителя министра». Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ», - заявили в министерстве.

Вечером 14 августа жена Грымчака рассказала о задержании мужа и обыски в их доме.

Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки за якобы содействие в принятые решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Реакция Грымчака на обвинения правоохранителей пока неизвестна. Он работает в должности заместителя председателя МинВОТ с марта 2017 года.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
24
Теги