Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда». Согласно ему предлагается установить новое требование о согласии жильцов дома на проведение реконструкции - не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона), сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя министра Льва Парцхаладзе, это позволит наконец начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

«Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение. Это не совсем правильно. Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике», - сказал он.

Парцхаладзе сообщил, что в прошлом году Минрегион принял решение разработать новый законопроект, который бы учел предыдущий опыт и содержал максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья.

Одним из значительных проблемных вопросов, который должен урегулировать законопроект, стал вопрос обязательного согласия жителей устаревших домов на проведение реконструкции. Согласно ему для принятия решения о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала/микрорайона необходимо письменное согласие не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона). Рассмотрение вопроса о реконструкции многоквартирного дома прекращается в случае несогласия 25% владельцев. Такой дом исключается из инвестиционного проекта, а решение об этом доводится до сведения жителей письменным уведомлением.

Новый законопроект учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до 5 этажей;

определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

расширяет перечень возможных источников финансирования проектов;

определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе;

совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;

предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.