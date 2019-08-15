Министерство иностранных дел Украины поставило перед руководством миссии ОБСЕ вопрос о «дерзкой антиукраинской риторике» члена мониторинговой миссии ОБСЕ, российского гражданина Николая Алексеева, который выражался в соцсетях в поддержку российского вторжения на Донбасс. Алексеев уже покинул Украину, говорится в письме МИД в ответ на запрос Радио Свобода.

«МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Алексеев покинул территорию Украины», - ответили во внешнеполитическом ведомстве.

В то же время МИД напомнил, что члены миссии ОБСЕ имеют дипломатические карточки, в соответствии с международными соглашениями Украины, поэтому пользуются дипломатическим иммунитетом.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Меморандума «Привилегии и иммунитеты Миссии и ее персонала», миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются правительством дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961... Согласно пункту 2 статьи 8 Меморандума «Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», правительство Украины выдает дипломатические карточки для всех членов Миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ. Дипломатическая карта Николаю Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота Миссии от 3 мая 2019)», - отметили в ведомстве.

9 августа телеканал «1+1» обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданина России Николая Алексеева. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении этого члена миссии, однако, не уточнила какие.