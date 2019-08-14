На сегодня партии «Слуга народа» не поступали предложения по коалиции в Верховной Раде девятого созыва. Об этом на брифинге после заседание подготовительной группы заявил лидер партии и глава группы Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент вопрос о коалиции не закрыт.

«Официальных предложений от наших коллег по парламенту о создании коалиции политической партии «Слуга народа» пока не поступало», - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что политсила не ведет переговоров о коалиции с партией «Голос».