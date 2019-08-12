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Партия «Слуга народа» не ведет переговоров о коалиции с партией «Голос». Об этом заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко сообщает, что ему неизвестно о «системных» переговорах с «Голосом».

«Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от «Голоса». На уровне партии мы не обсуждали», - сказал он.

На вопрос о том, будет ли одна фракция, которая сформирует большинство, он ответил «Это вероятный вариант развития событий».
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