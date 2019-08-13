Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве 30 тысяч долларов главу общественного совета при Житомирской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что «активист» организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер «общественного влияния» для блокировки их законной деятельности.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник требовал 30 тысяч долларов от директора одного из районных гослесхозов. В случае неуплаты денег «общественный активист» угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую директора информацию накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Правоохранители задержали председателя общественного совета согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане в центре Житомира после получения очередного «транша» в размере 5500 долларов. Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет «аванса» как гарантии за молчание общественного активиста.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности злоумышленника проводились совместно со Следственным Управлением ГУНП и под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.