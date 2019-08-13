Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом говорится в материалах суда, передает 112 Украина.

Как сообщается, заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного статьей «Невыполнение судебного решение должностным лицом» (ч. 3 ст. 382 УКУ). Обвинения касаются того, что директор ГБР вопреки ранее вынесенному решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Отмечается, что директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований. Истец попросил суд обязать Ситника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с истцом и обязал НАБУ начать расследование данного преступления.