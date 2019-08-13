также в разделеОбщество
МИД предупредил украинцев о пожарах в Греции 6
Постпред Зеленского: Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение 20
«Я люблю тебя, Москва»: На львовском стадионе включили российскую песню 20
СБУ блокировала кибератаку на Черноморскую ТРК 11
В Украине объявлено штормовое предупреждение 30
На Запорожье налоговик погорел на взятке 24
СМИ: ProZorro поможет Нефьодову увеличить теневые доходы 61
Дело «Роттердам+»: Еще одному подозреваемому разрешили выйти под залог 12
НБУ прокомментировал заявление НАПК о декларациях Смолия 19
ОБСЕ заявила, что приняла меры в отношении наблюдателя, желавшего смерти «укропам» 42
«Это наша вода идет с РФ»: Оккупанты будут просить Украину о подаче воды в Крым 77
Горбатюк обвинил ГПУ в разрушении расследования дел Майдана 40
12 августа. Картина дня 33
Дворец «Украина» грозит заявить в полицию на Karabas.com из-за «концерта» Повалий 108
В Чернобыльской зоне расцвели розовые водяные лилии 48
Скандал с дневником без Крыма: В Metro заявили, что товар занес посторонний 92
В Украине после сильной жары резко похолодает 142
На «Оскар» от Украины претендует только один фильм 25

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию медицинских учреждений. В частности, детских больниц.

Новыми изменениями предлагается предусматривать больничные палаты из расчета на 1 ребенка и с возможностью пребывания в ней родителей, сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

«Когда ребенок попадает в больницу – это стресс и для самого ребенка, и для родителей, который еще и в несколько раз усиливается теми условиями, которые существуют сейчас в большинстве украинских больниц. Ведь они совсем не соответствуют современным требованиям. И обычно это палаты, в которых находятся сразу несколько детей, туалет и душ только один на этаж. Кроме того, родителей нет рядом. Что предлагается? Предусматривать в детских больницах палаты с одновременным пребыванием ребенка с родителями. Конечно, все это будет зависеть от отделения, в котором находится ребенок, и от его заболевания, но где это разрешено и возможно делать, то обязательно это предвидеть», - написал он в Facebook.

Парцхаладзе подчеркнул, что такие изменения - это комфорт маленьких пациентов и спокойствие их родителей, которые смогут быть рядом со своим ребенком.

Такие палаты должны иметь необходимое оборудование, спальные места, как для пациента, так и для его родителей, а также отдельные туалет и душ с возможностью безбарьерного доступа к ним для всех групп населения, в том числе, людей с инвалидностью и других маломобильных групп.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4365 грн.
13
Теги