Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию медицинских учреждений. В частности, детских больниц.

Новыми изменениями предлагается предусматривать больничные палаты из расчета на 1 ребенка и с возможностью пребывания в ней родителей, сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

«Когда ребенок попадает в больницу – это стресс и для самого ребенка, и для родителей, который еще и в несколько раз усиливается теми условиями, которые существуют сейчас в большинстве украинских больниц. Ведь они совсем не соответствуют современным требованиям. И обычно это палаты, в которых находятся сразу несколько детей, туалет и душ только один на этаж. Кроме того, родителей нет рядом. Что предлагается? Предусматривать в детских больницах палаты с одновременным пребыванием ребенка с родителями. Конечно, все это будет зависеть от отделения, в котором находится ребенок, и от его заболевания, но где это разрешено и возможно делать, то обязательно это предвидеть», - написал он в Facebook.

Парцхаладзе подчеркнул, что такие изменения - это комфорт маленьких пациентов и спокойствие их родителей, которые смогут быть рядом со своим ребенком.

Такие палаты должны иметь необходимое оборудование, спальные места, как для пациента, так и для его родителей, а также отдельные туалет и душ с возможностью безбарьерного доступа к ним для всех групп населения, в том числе, людей с инвалидностью и других маломобильных групп.