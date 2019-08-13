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В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности (желтый). Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во вторник, 13 августа, днем ​​и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый).

14 августа в западных областях снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °). 13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная а (5 класса) пожарная опасность.
 
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