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Председатель Национального банка Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Facebook.

«Национальный банк Украины является сторонником политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ», - заявили в пресс-службе.

«Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы», - заверили в НБУ.

Напомним, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларации  председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
ForUm

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