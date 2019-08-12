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В Ивано-Франковске 20-летняя девушка за рулем BMW повредила 4 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции города.

Как было установлено, около 3:10 на парковку ночного клуба «Эльдорадо» «занесло» кроссовер BMW под управлением 20-летней водительницы.

Девушка не справилась с управлением и наехала на островок безопасности, после чего «влетела» на парковку клуба, повредив четыре припаркованных авто.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь для одного из водителей. Предварительный диагноз: перелом голени.

Виновница происшествия не находилась в состоянии опьянения, подтвердили в медицинском учреждении.

На место происшествия стражи порядка сразу вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.
ForUm

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