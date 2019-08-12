Смена власти на украинской таможне принесла хорошие новости для предводителя организованной преступной группировки Вадима Альперина, именуемого «Королем одесской контрабанды», пишет Народна правда.

Как и пророчили эксперты, очередная таможенная реформа с изменением структуры ГФСУ и кадровой перезагрузкой, свелась к банальной смене смотрящих от власти за контрабандными потоками. Преступные схемы и главные контрабандисты остались прежними.

По информации информированного источника из центрального аппарата ГФСУ, «Король одесской контрабанды» Вадим Альперин сменил своего давнего партнера Сергея Тупальского, утратившего былое влияние и рычаги административного ресурса. Долю в контрабандном бизнесе Альперин предложил новому руководителю Таможенной службы Украины Максиму Нефьодову.

«Как известно, Нефедов пролоббировал назначение исполняющим обязанности начальника ГФСУ своего бывшего подчиненного из Минэкономразвития Дениса Гутенко. Это назначение было предварительно согласовано с Вадимом Альпериным», - говорит источник.

Он отметил также, что в соответствии с договоренностями, Гутенко будет закрывать глаза на контрабандные схемы Альперина, реализуемые через Одесскую таможню. А в качестве гарантий «честного партнерства» Нефьодов продлил на месяц полномочия давнего партнера контрабандиста Владимира Передерия в качестве и.о. начальника Одесской таможни.

«Если Альперин будет четко выполнять свою часть обязательств, Гутенко назначит Передерия полноправным начальником Одесской таможни. Такое назначение сегодня рассматривается в центральном аппарате ведомства», - свидетельствует информатор.

По его словам, Нефьодов с Альпериным договорились еще об одной важной детали сотрудничества – создании эффективной информационной ширмы, которая должна скрыть новые контрабандные потоки от глаз широкой общественности. С этой целью планируется массированная пиар-кампания в информационном пространстве о прозрачности работы Одесской таможни. Одной из составляющих информационной стратегии станет создание Владимиром Передерием страницы в Facebook, которая будет заполняться позитивными новостями о работе структуры.

«Для достижения максимального информационного эффекта к сотрудничеству с Передерием привлекли главу Ассоциации международных экспортеров Украины Виктора Берестенко. Его роль – всячески восхвалять работу Передерия, как самого лучшего и наиболее эффективного начальника Одесской таможни за все время независимости Украины», - резюмировал источник.

Напомним, до недавнего времени структура ОПГ Одесской таможни выглядела так:

Обновленный состав ОПГ Одесской таможни теперь таков:

Кстати, создание информационной ширмы уже началось. В последнем интервью ведущему программы «От воно як» Денису Бигушу, Максим Нефьодов сконцентрировал все свое внимание именно на Альперине, назвав его контрабандистом №1 в Украине. По словам источника, этим интервью Нефедов создал «подушку безопасности» на случай непредвиденных сбоев новой системы координат в работе с «Королем одесской контрабанды».