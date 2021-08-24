На Майдан Незалежности в центре Киева прибывают почетные иностранные гости для участия в официальных торжествах ко Дню Независимости.
Официальные мероприятия начались с 10:00 после прибытия президента Владимира Зеленского с супругой, сообщает Укринформ.
После приветствия президента - Верховного главнокомандующего с личным составом Роты Почетного караула состоялась церемония поднятия Государственного Флага и исполнения Государственного Гимна Украины.
Зеленский также выступит с речью и вручит государственные награды.
Официальные мероприятия продолжатся театрализованным действом «ДНК» («День нарождення країни»).
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