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На Майдан Незалежности в центре Киева прибывают почетные иностранные гости для участия в официальных торжествах ко Дню Независимости.

Официальные мероприятия начались с 10:00 после прибытия президента Владимира Зеленского с супругой, сообщает Укринформ.

После приветствия президента - Верховного главнокомандующего с личным составом Роты Почетного караула состоялась церемония поднятия Государственного Флага и исполнения Государственного Гимна Украины.

Зеленский также выступит с речью и вручит государственные награды.

Официальные мероприятия продолжатся театрализованным действом «ДНК» («День нарождення країни»).
ForUm

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