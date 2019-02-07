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АО «Укрзализныця» заявляет, что в 2019 планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

«Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 и предусмотрено в размере 25%. Укрзализныця готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%», - сообщила пресс-служба компании в ответе на запрос Радио Свобода.

Если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити +), курсирующих по территории Украины, добавили в УЗ.

Кроме того, с 1 апреля 2019 индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.

«Железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку через осуществление пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня более чем в два раза, а также от перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины», - заявляют в компании.

Напомним, «Укрзализныця» с 20 мая 2018 года повысила цены на билеты на 12%. 

Кабмин прогнозирует, что тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.
ForUm

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