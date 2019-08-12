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За минувшие сутки, 11 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;

в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем;

неподалеку Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наши позиции были обстреляны 3 раза:

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;

вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
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