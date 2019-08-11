Бывший народный депутат Александр Онищенко заявил, что планирует вернутся в Киев.

Об этом сообщает телеканал 112.

«Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной торговали. Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем», - заявил Онищенко.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

Также, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в судобвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.