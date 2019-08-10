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В доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева правоохранители обнаружили 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Министрества внутренних дел Киргизии.

Как сообщается, после задержания Атамбаева правоохранители провели осмотр его дома в селе Кой-Таш, в ходе которого обнаружили и изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

В частности, изъяты снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином, самозарядный карабин Симонова (СКС), пистолет «Капрал» на основе конструкции пистолета-пулемета, наградной пистолет «ТТ» с двумя магазинами, два пистолета марки "GM-100», карабин, двуствольное ружье «ТОЗ», ружье Fabarm, ружье ZOLI, ружье PROGRESS.

«Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Кроме этого изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ. В настоящее время в МВД по изъятому оружию проводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа силовики предприняли еще одну попытку штурмарезиденции Атамбаева. В итоге он решил сдаться силовикам и был задержан.

Атамбаев был президентом с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.
ForUm

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