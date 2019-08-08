Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

«Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты», - отметил представитель штаба.

По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. «Это уже вторая попытка штурма за сутки», - подчеркнул собеседник.

Напомним, 7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.