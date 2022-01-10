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Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров призвал провести справедливое расследование по каждому случаю причастности киргизских граждан к беспорядкам в Казахстане.

«Последнее время в СМИ и соцсетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Киргизии, об их причастности к погромам и беспорядкам. В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, что по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование в рамках законодательства Казахстана и в строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями», - заявил Жапаров на внеочередной онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Интерфакс.

По данным МИД Киргизии, пять киргизских граждан были задержаны во время беспорядков в Казахстане, более ста киргизских граждан, а также иностранцы были эвакуированы из Казахстана с начала массовых беспорядков. Киргизские СМИ 10 января сообщили, что в ходе беспорядков в Казахстане погиб один гражданин Киргизии.
ForUm

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