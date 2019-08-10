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9 августа АО Укрзализныця подписало первые договоры поставки дизельного топлива, заключенные по итогам переговорной процедуры, которая состоялась 3 августа.

Об этом сообщает пресс служба компании.

В Укрзализныце отметили, что прибегнуть к этой экстренной процедуре вынуждены из-за искусственного блокирования тендеров отдельными игроками рынка.

Председатель Правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что общество не поддастся такому давлению и будет и в дальнейшем проводить прозрачную политику по закупкам дизельного топлива.

По итогам переговоров удалось не только привлечь новых поставщиков, но и получить цену, которая составила от 25 250 до 25 550 грн за тонну. Тогда расчетная экономия составила около 45 млн по сравнению с плановым бюджетом закупки.

Поскольку цены договоров привязаны к показателям Platts, колебания цен на рынке находит свое отражение и в цене поставки. Из-за падения показателей Platts, которое произошло за последнюю неделю, Укрзализныця одновременно с подписанием договоров также заключила дополнительные соглашения на снижение цены.

Таким образом, на 9 августа Укрзализныця будет закупать дизельное топливо по ценам от 24 910 до 25 163 грн за тонну. Укрзализныця закупает дизельное топливо на условиях 5-дневной отсрочки платежа.
ForUm

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