Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения «нормандского формата» за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации «нормандского формата» не стоит на повестке дня.

«Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению Минских договоренностей, в частности в рамках «нормандского формата», в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером», - уточнили в министерстве.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для создания любого нового формата решения конфликта необходимо согласие всех сторон процесса.