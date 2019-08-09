США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Голос Америки.

«Мы очень поддерживаем усилия президента Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрируют намерение нового украинского правительства предпринять шаги в правильном направлении», - отметил чиновник.

Вместе с тем представитель Государственного департамента заявил, что любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.

Чиновник Государственного департамента США также назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы и отметил, что для создания любого нового формата решения конфликта необходимо согласие всех сторон процесса.

«Украина имеет все права искать партнеров для решения одной из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении «нормандского формата» из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата. Но преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым. И такой будет оставаться наша политика и наше обязательство помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность», - отметил Кент.