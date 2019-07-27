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В США ожидают визит Президента Украины Владимира Зеленского, но дата еще не согласована. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил на брифинге в Киеве, передает УНН.

«.. мы не знаем, какие даты могут быть удобными для обоих президентов, но посол Тейлор сейчас этим занимается», - отметил Волкер и добавил, что вскоре дата будет определена.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп подтвердил приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому и «мы ждем президента Зеленского в Соединенных Штатах».

Зато Волкер добавил, что нет возможности встречи Зеленского и Трампа до 1 сентября.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
ForUm

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