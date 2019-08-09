Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что уже готов план законопроектов для рассмотрения в парламенте.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

«На протяжении всего периода и Офис Президента, и все народные депутаты, которые работали по нашим направлениям, мы наработали план законопроектных работ. Бесспорно, туда вошли в первую очередь те законопроекты, которые Президент Украины обещал, которые, к сожалению, предыдущим созывом Верховной Рады были все проигнорированы. Кроме этого, мы видим целый ряд законопроектов, которые перейдут нам от Верховной Рады предыдущего созыва, мы сейчас определили свое отношение к ним. Далее мы определили большой блок законопроектов, которые будут касаться изменений к Конституции Украины, мы будем предлагать, чтобы эти процессы начались», - сказал Стефанчук.

Также, по его словам, подготовлен большой блок законопроектов, который касается реформы регламентных процедур в парламенте.

«Мы сделаем все, чтобы больше в парламенте не было депутатского спама, затягивание, чтобы был максимально быстрый переход на электронные носители. Мы максимально ускорим идентификацию депутатов и ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы, и внесения изменений в Конституцию, это будет безусловное основание для прекращения его депутатских полномочий», - заявил Стефанчук.

В целом, по его словам, подготовлены блоки по всем основным направлениям: экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, международных отношениям. «Я думаю, что в первый день вы увиддите эффективность Верховной Рады», - добавил он.

Также Стефанчук заявил, что «закон об импичменте Президента - это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в Раде».

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.