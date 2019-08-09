Сегодня, 9 августа, около 13.10 возле с. Тетеровка Житомирского района на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль «БМВ», в результате чего травмы получили 24 человека, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

По имеющейся информации, в результате столкновения автомобиль «БМВ» загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.