Сегодня, 9 августа, около 13.10 возле с. Тетеровка Житомирского района на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль «БМВ», в результате чего травмы получили 24 человека, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
По имеющейся информации, в результате столкновения автомобиль «БМВ» загорелся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.
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