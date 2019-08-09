Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 6 августа сообщили о подозрении в растрате бывшему директору Трудовского карьеруправления ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (ныне - производственное подразделение Филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Следствие считает чиновника причастным к растрате государственного имущества в особо крупных размерах.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО 19 тыс. 765 тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесено 1,2 млн грн убытков.