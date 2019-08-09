Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть уголовные производства против главы СБУ Василия Грицака, его первого заместителя и еще ряда высокопоставленных лиц. Об этом свидетельствует постановление суда от 2 августа, сообщает 112 Украина.

Суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных нарушениях, о которых говорилось в заявлении адвоката Казака от 16 июля 2019 года.

Отмечается, что адвокат Казак в своем заявлении от 16 июля изложил информацию о вероятных уголовных нарушениях председателя СБУ, первого заместителя СБУ (до 18 мая должность занимал Павел Демчина, с 22 мая - Иван Баканов), прокурора прокуратуры Волынской области, заместителя прокурора области и прокурора Волынской области, начальника Главного следственного управления, заместителя начальника Главного следственного управления, начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области, заместителя начальника СУ ГУ НП в Волынской области.

Речь идет о таких нарушениях, как злоупотребление служебным положением, служебный подлог и получение взятки (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 УКУ).

Определение не подлежит обжалованию.