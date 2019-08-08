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По данным Минздрава Кыргызстана, в результате спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человека. Один из раненых погиб, двое находятся в реанимации, 38 пострадавших госпитализированы, а остальные получают амбулаторное лечение, сообщает местное издание Kloop.kg.

Госкомитет нацбезопасности страны сообщил, что погибший человек — это их сотрудник спецназа. «Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа», — сообщил ГКНБ.

Также в реанимации находится глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов — он впал в кому. Его подключили к аппарату искусственного дыхания в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

По сообщению некоторых СМИ, Курманкулов получил тяжелую травму головы, когда сотрудники милиции кидались камнями со сторонниками Атамбаев.

Состояние второго пострадавшего в реанимации оценивается как средней тяжести. Он находится в Чуйской областной больнице.

По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, из общего числа раненых — 22 сотрудника ГКНБ и два милиционера.

МВД Кыргызстан начало следствие по факту убийства и покушения на силовиков. Генпрокуратура начало досудебное производство по статьям «Хулиганство» и «Массовые беспорядки».

Спецоперация по задержанию Атамбаева была проведена в его резиденции в селе Кой-Таш. Спецназ ГКНБ начал операцию по его задержанию в 20 часов 7 августа. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление.

В заложниках в доме Атамбаева находится 6 «спецназовцев». Сторонники Атамбаева заявили, что отпустят их, если в резиденции восстановят электроснабжение и связь. Силовики покинули Кой-Таш после переговоров со сторонниками Атамбаева.
ForUm

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