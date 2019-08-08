С начала года Национальный банк приобрел на валютном рынке 2,9 млрд долларов.Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«Всего за 1 января - 2 августа НБУ купил 2,91 млрд долл. Приведу помесячные объемы покупки валюты Нацбанком в 2019 году: январь - 208 млн долларов, февраль - 327 млн долларов, март - 257 млн долларов, апрель - 321,5 млн долларов, май - 203,5 млн долларов, июнь - 322 млн долларов, июль и первые два рабочих дня августа - 1 271 млн долларов», - написал он.

По его словам, за 22 июля - 2 августа, а именно в этот период курс гривни находился на высших уровнях по отношению к доллару, НБУ купил 771,4 млн долларов. За июль Нацбанк нарастил международные резервы почти на 6% (на 1,27 млрд долларов).

Напомним, по состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 840,13 млн долл. США (в эквиваленте).