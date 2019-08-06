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По состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 840,13 млн долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба НБУ.

«В июле они выросли на 5,8% благодаря чистой покупке Нацбанком валюты на межбанковском рынке», - говорится в сообщении.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: благоприятная ситуация на валютном рынке ситуации вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта. Эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали НБУ пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму 1 271,1 млн долл.  Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

Кроме того, в июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили 1 005,6 млн долл. Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

«По состоянию на 1 августа 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка», - резюмировали в пресс-службе.  
ForUm

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