Государственное авиационное предприятие «Украина» Государственного управления делами в июне и августе 2019 заключило два соглашения с ООО «Авиационная компания «Роза ветров» об услугах пассажирского воздушного транспорта и резервирования самолетов для выполнения литерных перевозок на общую сумму 44,70 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

На текущий год авиакомпании «Роза ветров» заказали услуги по среднемагистральным перевозкам на 35,10 млн грн и ближнемагистральным за 9,60 млн грн.

Компанию «Роза ветров» («Windrose») контролирует группа «Приват» Игоря Коломойского. Сейчас она принадлежит кипрскому офшору «Bregenzer Limited» и его же ООО «Райдел».

Напомним, в 2018 году ГАП «Украина» через торги заказало авиаперевозок на 35,15 млн грн.