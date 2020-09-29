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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 412/2020 «Некоторые вопросы оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые обеспечивают деятельность президента Украины», которым передал государственное предприятие «Житомирский ликеро-водочный завод» в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности президента Украины.

Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации.

Ожидается, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в государственный бюджет Украины.
ForUm

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