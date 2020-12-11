Государственное управление делами в мае-ноябре без использования электронной системы заключило пятнадцать соглашений с ООО «Киевский часовой завод» о покупке сувенирных часов на общую сумму 723 тыс грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гороші».

Цена сделок ниже порога в 50 тыс. грн, после которого должна проводиться упрощенная закупка с торгами. В общем 172 подарочных наручных часов Kleynod закупили для проведения мероприятий и официальных приемов с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В частности приобрели 74 часов K20.6 по 4544 грн. На сайте бренда мужские часы с подобными номерами K 20-603 и K 20-606 из лимитированной коллекции «Клейноды Независимости» по 5610 грн. Они имеют позолоченный корпус из нержавеющей стали, а также швейцарский кварцевый механизм, минеральное стекло, кожаный ремешок и цифры по мотивам трезубца.

Кроме того, заказали 48 часов KFS 810 по 4158 грн., 17 часов KFS 510 по 4077 грн. и 8 часов KFS 510 по 3718 грн. Обе модели - мужские в военном стиле с корпусом из нержавеющей стали, швейцарским кварцевым механизмом, минеральным стеклом, каучуковым ремешком, люминесцентными знаками циферблата и стрелками. Сейчас производитель продает их на брендовом сайте на четверть дороже - соответственно по 5280 грн. и 5040 грн.

Еще 25 женских часов К135-503W Kr с узором купили по 3510 грн. Они имеют швейцарский кварцевый механизм, корпус из нержавеющей стали, минеральное стекло, а также ремешок из сатина и кожи. На сайте бренда модель К135-503W немного дороже - 3720 грн.

Сейчас основателем и директором «Киевского часового завода» является киевлянин Алексей Золотарев. Ранее, по данным системы «YouControl», на 2016 год 5% уставного капитала имело ЗАО «Часовой завод «Полет» (Россия), учредителями которого были ОАО «Первый московский часовой завод», ЗАО «Мастер-часовщик и К» и ряд физлиц.