Авиакомпания «Роза Ветров», которую связывают с группой «Приват» украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, выиграла контракт на сумму 35 млн грн на выполнение литерных рейсов по перевозке высших должностных лиц. Информация обнародована на сайте системы Prozorro, сообщает 112 Украина.

Договор с компанией заключили 2 августа. Примечательно, что других участников в тендере не было.

Согласно условиям, литерные перевозки авиакомпания будет осуществлять в период до 31 декабря 2019 года.

Средства за перевозку будут предоставляться по факту оказания услуг в течение 20 дней. Источником финансирования определено государственное авиационное предприятие «Украина».