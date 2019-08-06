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Авиакомпания «Роза Ветров», которую связывают с группой «Приват» украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, выиграла контракт на сумму 35 млн грн на выполнение литерных рейсов по перевозке высших должностных лиц. Информация обнародована на сайте системы Prozorro, сообщает 112 Украина.

Договор с компанией заключили 2 августа. Примечательно, что других участников в тендере не было.

Согласно условиям, литерные перевозки авиакомпания будет осуществлять в период до 31 декабря 2019 года.

Средства за перевозку будут предоставляться по факту оказания услуг в течение 20 дней. Источником финансирования определено государственное авиационное предприятие «Украина».
ForUm

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