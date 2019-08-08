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Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил посетителя паба. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 мая 2019. Злоумышленник, находясь на летней террасе развлекательного заведения на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, совершил 6 выстрелов из винтовки.

Одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался журналистом, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.

По результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

По данным СМИ, стрелял доброволец украинской армии Владимир Регеша с позывным «Санта».

Конфликт между мужчинами произошел «из-за ревности».
ForUm

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