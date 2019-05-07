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Журналист издания «Настоящее Время» Владимир Рунец рассказал, что его подстрелил в «Портер Пабе» 45-летний ветеран боевых действий на Донбассе Владимир Регеша. Об этом сообщает Настоящее время.

Доброволец АТО Регеша раньше был в отношениях со знакомой журналиста. Как рассказал Рунец, он должен был ей крупную сумму денег и постоянно угрожал. В тот вечер военный приехал в паб, где на летней террасе отдыхали его бывшая девушка, журналист и несколько знакомых.

«В этот момент бывший (Регеша, – ред.) позвонил, спросил, где она, и сказал, что сейчас привезет деньги. Вместо денег привез оружие, достал пистолет, стрелял в воздух и угрожал ее убить. Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе», — рассказал Рунец.

Он вступился за знакомую и попытался уговорить Регешу спрятать оружие, за что получил пулю в ногу. Его госпитализировали с ранением стопы, а стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция ввела оперативный план «Сирена». Через время Регеша сам пришел к правоохранителям и его задержали.

По данным киевской полиции, Регеша совершил шесть выстрелов, и одна пуля попала в журналиста.  

Также в полиции отметили, что конфликт между мужчинами «из-за ревности» возникает не в первый раз.

В настоящее время киевлянин Рунец находится в больнице. Его прооперировали. Жизни журналиста ничего не угрожает, но ему предстоят еще две операции.
ForUm

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