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Прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил журналиста. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Инцидент произошел 5 мая около 22:00. Злоумышленник, находясь на летней террасе заведения «Портер Паб» на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей совершил 6 выстрелов из винтовки.

В результате выстрелов одна из пуль попала в потерпевшего, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.

Злоумышленник задержан. Во время обыска автомобиля, которым он управлял, изъят карабин «Сайга» Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62 * 39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62 * 39 мм, два пустых магазины, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 набор калибра 9 * 18мм.

По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Сейчас готовится ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
ForUm

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