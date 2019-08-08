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7 августа. Картина дня 36

Суд оправдал лидера сепаратистского движения «Женское движение Харькова» Изабеллу (Аллу) Сиренко, обвиняемую в хранении взрывчатки и боеприпасов.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Сиренко обвинялась в том, что 15 июня 2014 года на площади Свободы в Харькове во время митинга представителей движения «Женское движение города Харькова» с помощью громкоговорителя огласила речь с призывом отделить от Украины юго-восточные области.

Данная видеозапись была размещена на видеохостинге Youtube.

Сепаратистка была задержана и арестована сотрудниками СБУ в марте 2018 года.

У нее дома были обнаружены 3 ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательная трубка.

В судебном заседании обвиняемая свою вину не признала и от дачи объяснений отказалась.

Свидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не принял их показания во внимание, отметив, что свидетелям перед допросом показывали видеозаписи с митинга, что является нарушением процедуры и могло повлиять на их сознание.

Также суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко, так как данный файл был удален с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена следователем без понятых.

Кроме того, суд выразил сомнения относительно качества экспертизы боеприпасов, изъятых у подсудимой.

В итоге суд признал недоказанным обвинение в отношении Сиренко.

Суд 31 июля текущего года признал ее невиновной и оправдал.
ForUm

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