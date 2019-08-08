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В течение ближайших пяти лет Украина кардинально изменится, а отечественная экономика ежегодно будет расти на 5-7%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе в украинско-турецкого бизнес-форума, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, последние 28 лет были для Украины не очень успешными. А украинский народ, который в соответствии оценил такое положение вещей, предоставил действующему президенту и его команде мандат на перемены.

«Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся», - заявил Зеленский.

По словам главы государства, в течение ближайших пяти лет Украина кардинально изменится, а отечественная экономика ежегодно будет расти на 5-7%.

«За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок наши 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов, которые реально работают, до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса», - подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что в результате большой приватизации эффективные инвесторы получат сотни интересных объектов.

«Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала», - отметил президент.

Напомним, Национальный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.
ForUm

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