Коллектив военных прокуратур раскритиковал идею заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки о ликвидации Военной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Генеральной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что со дня восстановления системы военных прокуратур, которое было обусловлено вооруженной агрессией, которая продолжается и по сей день, военными следователями и прокурорами: к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ); установлено 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВСУ и гражданского населения).

Кроме того, военные прокуроры передали в офис прокурора Международного уголовного суда больше 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершение ее представителями военных преступлений.

Отмечается, что по делу о захвате Россией украинских военных моряков к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ. Минюсту переданы доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении дела Международным трибуналом по морскому праву. «По результатам представительской деятельности заявлено исков на сумму почти 3,5 млрд грн., удовлетворено исков на сумму почти 2,5 млрд грн, предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 млн грн, возвращено мобилизационных резервов на сумму 140 млн грн; возвращено 77 тыс гектаров земель стоимостью 2 млрд грн.; в суд направлены 1300 обвинительных актов по коррупционным преступлениям», – говорится в заявлении.

Прокуроры отметили, что численность военных прокуроров составляет 6 % от общей численности прокуроров, при этом 75 % обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно военными прокурорами. «Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война еще не всех вылечила», – сказано в заявлении.



Напомним, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.