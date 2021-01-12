также в разделеОбщество
СМИ: Украденная икона в Луганске стоит 12,5 миллиона евро 4
Шабунин о решении ВАКС по Вовку: Судью Антикорсуда запугали через ВСП 9
Тестирование для завершения самоизоляции разрешили проводить на КПВВ 7
Ривненская полиция снова начинает борьбу со старателями 11
В РФ по сфабрикованным обвинениям осудили трех крымских татар 12
Укрзализныця запускает чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов 14
Оккупанты 9 часов удерживали крымских татар на Керченском мосту 27
В Украине втрое больше выздоровлений от COVID-19, чем новых случаев 24
11 января. Картина дня 34
В Украину идут снегопады и сильные морозы 48
Вакцина, которую заказала Украина, показала эффективность 78% 72
Медики предупреждают, что одной прививки от COVID-19 недостаточно 22
С 8 января полиция нашла более 1,5 тысячи заведений-нарушителей карантина 11
В Украине на «первичке» начали делать тесты на COVID-19 24
Мошенники собирают деньги от имени главного санврача 24
ЕСПЧ вынесет решение в деле Украины против РФ по Крыму 14 января 24
В Украине изучают возможность введения COVID-паспортов 33
В Минздраве рассказали, когда начнется платная вакцинация от COVID-19 222

Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Досудебное следствие установило, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и прекращении производства.

Чиновник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги