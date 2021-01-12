Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Досудебное следствие установило, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и прекращении производства.

Чиновник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.