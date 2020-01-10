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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры объединенных сил о создании отдела процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке.

Как сообщает пресс-служба ОГП, деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, Офис генпрокурора перед Министерством внутренних дел Украины инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств.

«Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования», - отметили в ОГП.
ForUm

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