Следователи ГБР при оперативном сопровождения Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины задокументировали незаконную деятельность военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Как сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, с сентября по декабрь 2020 комплексом гласных и негласных следственных (розыскных) действий задокументирована систематическая реализация военным медиком вещества, которое согласно выводам экспертов является наркотическим средством.

Средства за реализацию наркотического средства сержант-наркоторговец получал на свой карточный счет.

10 декабря санинструктор роты оперативного назначения одной из воинских частей НГУ задержан после очередного сбыта 20 граммов амфетамина гражданскому лицу. В ходе первоочередных следственных действий также обнаружено и изъято другое психотропное вещество.

Сейчас правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения. Санкцией ч. 2 ст. 307 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.