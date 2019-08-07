Известная телеведущая, любимица миллионов украинцев Оксана Марченко не устает радовать своих подписчиков в Инстаграм прекрасными и интригующими фото с летнего отдыха. В этот раз одна из красивейших женщин страны разместила в сети шикарный черно-белый снимок: в шляпе с широкими полями, необычных темных очках и с открытым декольте, которое украшает лишь миниатюрный золотой крестик, Марченко, по оценкам фоловеров, выглядит сногсшибательно. Не удивительно, что всего за день фото набрало свыше пятнадцати тысяч лаков и сотни хвалебных комментариев.

«Оксана, Вы чудесна!», «Очень красивый образ», «Супердива», «Шикарная Леди! С ума сойти!!!», «Нереальная красотка», «Космичекая женщина!», «Оксана! Вы очень обаятельная и привлекательная», «Вы очень стильная. Приятного Вам отдыха», «Вам очень круто в шляпах», - осыпали ее комплиментами благодарные поклонники, которые пристально следят за каждым шагом звезды. - «Роскошная женщина! Просто восхищаюсь вами. Тот случай, когда и внешность, и внутренний мир в гармонии. В вас прекрасно всё».

Подписчики отметили, что их любимице очень идут шляпы, носит она их «филигранно» и даже сравнили Оксану Марченко с непревзойденной Софи Лорен.

На новый образ Марченко отреагировал и ее давний друг, Филипп Киркоров. «Нереальная Дива!» - восхищенно написал король российского шоу-бизнеса.

В своих сообщениях поклонники также просят телеведущую побольше писать об интересных людях, встретившихся ей в путешествии, о местной кухне. А также о ее предпочтениях в книгах, в искусстве и даже просят поделиться историями о себе в детстве.

Ну и, конечно, Инстаграм Марченко усыпан наилучшими пожеланиями ей и ее семье. «Удачи во всем, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни», - написал один из подписчиков. «Спасибо Вам и вашему мужу за правильный жизненный путь, доброту души и добросердечие! Это чувствуется, глядя на вас! Еще раз спасибо! Пусть Вселенная «слышит» вас и помогает! Особенно мужу в его труднейшем правоборстве на поприще страны!», - добавляет другая. А СМИ даже окрестили красавицу королевой Инстаграм – на столько популярна ее страничка среди многочисленных поклонников.